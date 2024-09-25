Путин предложил изменить ядерную доктрину России
Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условия применения ядерного оружия, сообщается в телеграм-канале Кремля.
В частности в проекте Основ расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».
«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сказал президент на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию — рабочий орган Совета безопасности, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
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