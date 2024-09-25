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Политика ,  
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Кремль оценил вероятность саммита «пятерки» членов СБ ООН

Песков: Путин готов к контактам с главами постоянных членов СБ ООН
Путин в 2020 году предложил провести встречу с лидерами США, Франции, Китая и Великобритании. В Кремле заявили, что он-по прежнему открыт к контактам, но сейчас перспектива саммита «по понятным причинам» нереалистична
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин открыт к контактам с главами стран — постоянных членов Совета безопасности ООН (помимо России, это Великобритания, Китай, США, и Франция), «но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», заявил «Известиям» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин в 2020 году предложил провести саммит стран «пятерки» Совбеза ООН. Как объясняли в Кремле, он необходим для того, чтобы обсудить конфликты международного и регионального уровней и «остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы».

Предложение поддержали Франция, Китай и руководство ООН, позднее к ним присоединились и остальные участники, обсуждалось проведение встречи в видеоформате. Однако после начала военных действий на Украине российский МИД сообщил, что «западная тройка», то есть Франция, Британия и США, отказались работать над его реализацией.

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В феврале 2022-го Песков говорил, что инициатива Путина «по-прежнему на столе».

Путин в 2022 году призывал изменить структуру СБ ООН и внести туда «мировое резнообразие» за счет представителей стран Азии, Африки, Латинской Америки. По данным Bloomberg, идея реформировать Совбез будет содержаться в коммюнике саммита глав МИДов стран G20, которая пройдет 25 сентября

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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