Кремль объяснил смысл предложения Путина созвать саммит пяти государств

Саммит стран «пятерки» Совбеза ООН, созвать который накануне предложил президент России Владимир Путин, нужен, чтобы обсудить конфликты международного и регионального уровней и «остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, в ближайшее время Москва направит послания лидерам России, США, Китая, Франции и Великобритании с разъяснениями деталей этой инициативы.

Лидеры этих стран «должны встать выше разногласий», имеющихся между ними, чтобы найти «пути для разрядки и ответы на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством», добавил официальный представитель президента России. В Москве ожидают, что адресаты получат эти разъяснения в первой половине следующей недели, добавил он.

О необходимости провести саммит пяти ключевых членов антигитлеровской коалиции, ставших затем постоянными членами СБ ООН, заявил президент Владимир Путин на международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.