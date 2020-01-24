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Кремль объяснил смысл предложения Путина созвать саммит пяти государств

Саммит стран «пятерки» Совбеза ООН, созвать который накануне предложил президент России Владимир Путин, нужен, чтобы обсудить конфликты международного и регионального уровней и «остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, в ближайшее время Москва направит послания лидерам России, США, Китая, Франции и Великобритании с разъяснениями деталей этой инициативы.

Лидеры этих стран «должны встать выше разногласий», имеющихся между ними, чтобы найти «пути для разрядки и ответы на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством», добавил официальный представитель президента России. В Москве ожидают, что адресаты получат эти разъяснения в первой половине следующей недели, добавил он. 

Китай поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН
Политика

О необходимости провести саммит пяти ключевых членов антигитлеровской коалиции, ставших затем постоянными членами СБ ООН, заявил президент Владимир Путин на международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Инициативу уже поддержали Франция, Китай и руководство ООН. Власти Великобритании сообщили, что ожидают дополнительных деталей по предложению российского президента.

Теги: Владимир Путин, саммит, Совет Безопасности ООН
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