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Путин предложил изменить структуру ООН и Совбеза ООН

Путин: структуру ООН и Совбеза ООН необходимо изменить, внести туда «мировое многообразие»
Президент указал, что в ООН не хватает «мирового многообразия» и именно от стран Азии, Африки, Латинской Америки в дальнейшем «будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня»

Структуру Организации Объединенных Наций (ООН), как и Совета Безопасности ООН, необходимо изменить и внести туда «мировое многообразие», заявил на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин; трансляцию ведет РБК.

«Стоит подумать, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня», — сказал президент.

По словам Путина, западная цивилизация не единственная «даже на нашем общем евразийском пространстве», однако продолжает навязывать свое мировоззрение и свою политику. Он призвал совместно развивать евразийское экономическое пространство, осваивать новые транспортные коридоры, создавать новые пути и формы сотрудничества.

«Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех. Принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения», — добавил Путин.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных и десяти непостоянных членов. Пятерка основных стран — участниц Совбеза, имеющих право вето, была сформирована по итогам Второй мировой войны. В нее вошли США, СССР (затем Россия как правопреемница), Великобритания, Франция и Китай. Решения Совбеза по всем вопросам считаются принятыми, если за них поданы голоса девяти стран-участниц, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов.

Разные страны мира неоднократно призывали к реформе организации. Так, Китай и Россия поддерживали стремления Бразилии, Индии и ЮАР «играть более заметную роль в ООН». В то же время Украина настаивала на исключении России из постоянных членов СБ ООН. США также предлагали принять резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения его использования постоянными членами Совбеза.

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