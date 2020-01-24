В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Организация объединенных наций (ООН) положительно оценивает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН» — сказал Хак.

Материал дополняется