Страны G20 призовут реформировать ООН и ВТО

На реформе глобальных институтов настаивает президент Бразилии, его страна в этом году председательствует в G20. О необходимости внести в СБ ООН «мировое разнообразие» говорили и власти России

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Страны G20 на встрече министров иностранных дел, которая пройдет в среду, 25 сентября, заявят, что Организация Объединенных Наций и Всемирная торговая организация «срочно нуждаются в реформе», сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике саммита.

То же касается и Бреттон-Вудских институтов, к которым относятся Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Они были сформированы по итогам международной конференции, проходившей в июле 1944 года в Бреттон-Вудсе, США.

В трехстраничном документе министры призовут расширить число постоянных членов Совета безопасности ООН (сейчас их пять: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция). С аналогичным предложением выступают и лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония), которые считают, что в Совбез нужно включить представителей Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Главы МИДов стран G20 также предложат расширить финансирование развивающихся стран и заявят, что обновленная политика ВТО должна «позволить торговле и инвестициям стать двигателем роста и процветания».

На реформе глобальных институтов давно настаивает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, страна в этом году председательствует в G20. Как пишет Bloomberg, совместное заявление станет шагом в этом направлении, хотя участники G20 не обозначили каких-то сроков.

О том, что Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему нужно привести в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира», заявлял и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, указав, что оба института отражают соотношение сил 1945 года. Российский президент Владимир Путин также призывал внести в СБ ООН "мировое разнообразие". О необходимости реформ говорили и США, которые предлагали резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения его использования постоянными членами Совбеза.