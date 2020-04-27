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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров анонсировал саммит пяти постоянных членов СБ ООН в видеоформате

Глава МИД России заявил, что пятерка рассчитывает обсудить вклад в борьбу с коронавирусом. Договориться об очной встрече лидеров ситуация пока не позволяет
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Verdugo / AP)

Пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции. Об этом в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, идею созвать саммит пяти членов Совбеза, которую президент Владимир Путин озвучил в конце января в Иерусалиме, поддержали все потенциальные участники встречи: США, Франция, Китай и Великобритания. Пока речь идет о видеоконференции, конкретная дата которой еще только прорабатывается, сообщает «РИА Новости».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что дата видеоконференции пятерки не определена.

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По словам Лаврова, в ходе онлайн-саммита пятерки будет обсуждаться в том числе возможный вклад в формулирование путей противодействия коронавирусу.

«Что касается полноценного очного саммита, то сейчас участники ждут, когда ситуация позволит приступить к его практической проработке», — сказал министр.

Изначально в Кремле указывали, что саммит стран пятерки Совбеза ООН необходим для того, чтобы обсудить конфликты международного и регионального уровней и «остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы». «Лидеры этих стран должны встать выше разногласий, имеющихся между ними, чтобы найти пути для разрядки и ответы на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством», — говорил в конце января Песков.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, саммит, видеоконференция
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