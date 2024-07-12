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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал условие для разговора с Путиным

Байден пообещал поговорить с Путиным, если тот позвонит для серьезного диалога
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США выразил готовность к диалогу, если Путин позвонит и будет готов к беседе. Кремль предупреждал, что сперва Байдену предстоит «поменять свою позицию»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Переговоры американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным невозможны, «если только он не изменит свою линию поведения», заявил президент США на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Трансляция идет на YouTube.

По мнению Байдена, пока хорошей причины для беседы нет. В последний раз, уточнил он, разговор с Путиным касался договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе.

«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если он позвонит мне и захочет беседовать», — пообещал Байден.

Он также заверил, что будет в хорошей форме, чтобы вести переговоры с Путиным или китайским председателем Си Цзиньпинем. Отвечая на вопрос о наличии стратегии, как противостоять Пекину и Москве, президент сообщил, что она разработана, но оглашать ее не будут.

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Джо Байден

После начала российско-украинского конфликта Байден не исключал возможности переговоров с Путиным, если это поможет прекратить бои. «Должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться», — поясняли в Белом доме. Впоследствии американский лидер заявлял, что не будет говорить об Украине без нее, и подчеркивал, что не видит никакого смысла встречаться с Путиным сейчас.

Схожие требования выдвигает и российская сторона. «Как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию, занять более конструктивную позицию. И тогда будут вызревать условия для такой встречи», — объяснял представитель президента Дмитрий Песков. Путин, по его словам, готов к диалогу.

В последний раз Путин и Байден встречались летом 2021 года. За три месяца до начала конфликта российский президент говорил, что ему «очень бы хотелось» встретиться лично с американским коллегой.

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