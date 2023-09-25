В Армению из Карабаха прибыли почти 7 тыс. беженцев

В Армению прибыли 6650 карабахцев. Ранее в непризнанной республике отмечали, что почти все армянское население покинет регион — это более 120 тыс. человек. Неделю назад Баку провел там «антитеррористическую операцию»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 6650 вынужденных переселенцев, сообщило правительство страны, передает News.am.

Беженцев регистрируют, чтобы оценить необходимые им меры поддержки, нуждающимся предоставляют жилье.

Накануне, 24 сентября, советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что 99,9% армянского населения региона (более 120 тыс.) собираются уехать в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что эвакуация жителей Карабаха в республику будет происходить, если там не будет возможности для их проживания. Хотя в Армении подготовили места для 40 тыс. человек, приоритет — чтобы армяне в Карабахе остались жить в своих домах.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Это было сделано по предложению российских миротворцев, которые находятся в Карабахе с момента окончания последнего военного конфликта там в 2020 году.

Соглашение, кроме того, включало пункты о выводе армянской армии, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Азербайджаном вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха. Представители Баку и Степанакерта провели уже две встречи.

Ереван не участвовал в формировании соглашения, сообщил Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в Армении вспыхнули протесты против премьера.