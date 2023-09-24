Азербайджан разрешил армянским военным покинуть территорию Карабаха

Армянские военные смогут покинуть территорию Карабаха по двум дорогам, сообщило МВД Азербайджана. Ереван отрицал присутствие своих войск в республике. Ее вооруженные формирования начали сдавать оружие, сообщало Минобороны России

Степанакерт (Фото: Reuters)

Разоруженным и демобилизованным военнослужащим армянской армии будет обеспечен выход с территории Нагорного Карабаха по двум коридорам, сообщает Trend о ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана.

Выход будет возможен по направлениям Лачин (находится вблизи границы с Арменией) — Ханкенди (Степанакерт) и Кельбаджар (вблизи границы с Арменией) — Басаркечар (Варденис, Армения) на личном транспорте и автобусах.

Власти Нагорного Карабаха (в Армении его называют Арцахом) сообщили, что жителей региона, которые после боевых действий остались без крова, по их желанию перевезут в Армению в сопровождении российских миротворцев, передает News.am со ссылкой на Инфоцентр Арцаха.

Советник губернатора самой южной области республики, Сюникской, Карен Балян сообщил порталу, что первая группа переселенцев примерно из 30 человек уже прибыла в регион. Кроме того, из Карабаха в республику перевозят тяжелораненых, News.am отмечает, что 24 сентября в сопровождении машин Международного Красного Креста 23 человека были доставлены в Армению.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее говорил, что эвакуация карабахцев в республику будет происходить, если там не будет возможности для проживания. Хотя в Армении подготовили места для 40 тыс. человек, приоритет — чтобы армяне в Карабахе остались жить в своих домах.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорно-Карабахской республике (НКР), армия наносила удары по позициям военных в регионе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Это было сделано по предложению российских миротворцев, которые находятся в Карабахе с момента окончания последнего военного конфликта там в 2020 году.

Соглашение, кроме того, включало пункты о выводе армянской армии, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Азербайджаном вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Ереван не участвовал в формировании соглашения, сообщил Пашинян. Он также говорил, что с августа 2021 года в НКР не было армянских военных подразделений. После событий 19–20 сентября в Армении вспыхнули протесты против премьера.

Баку допускал, что те карабахские военные, которые сложат оружие, могут получить амнистию, однако, утверждает азербайджанская сторона, некоторые из них публично заявили о намерении сопротивляться и дальше. Российское Минобороны 22 сентября сообщило, что вооруженные формирования НКР начали сдавать оружие и бронетехнику.

Москва называла события в Карабахе внутренним делом Азербайджана.