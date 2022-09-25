Погранслужба Казахстана задержала скрывающихся от призыва россиян

Трое россиян нарушили границу Казахстана в обход пункта пропуска, после чего были задержаны. Свои действия они объяснили желанием уклониться от частичной мобилизации в России. Позднее их передадут российской стороне

Фото: gov.kz

Сотрудники пограничной службы Казахстана задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) страны.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 25 сентября на участке департамента пограничной службы по Костанайской области, уточнили в КНБ. После проведения опросных мероприятий Казахстан передаст трех мужчин российской стороне.

В ведомстве напомнили, что сейчас подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить пограничную безопасность Казахстана.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В обращении он говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Мобилизации подлежат 300 тыс. человек.

После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.

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Комитет государственных доходов Казахстана передал, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%, причем наибольшее скопление наблюдалось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Пограничная служба КНБ Казахстана 23 сентября также отметила рост числа въезжающих в республику россиян. В комитете добавили, что ситуация находится на особом контроле.

Представитель Еврокомиссии говорила, что решение о пропуске на свою территорию россиян, уезжающих из-за мобилизации, остается за самими государствами.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил об открытости страны для приема россиян, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в военных действиях на Украине

Президент Чехии Милош Земан также говорил, что страна должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации.

Тем не менее Финляндия после объявления в России частичной мобилизации заявила о намерении закрыть границу. Об отказе выдавать гуманитарные визы избегающим призыва гражданам России объявила Латвия.