Погранслужба Казахстана задержала скрывающихся от призыва россиян
Сотрудники пограничной службы Казахстана задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) страны.
«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел 25 сентября на участке департамента пограничной службы по Костанайской области, уточнили в КНБ. После проведения опросных мероприятий Казахстан передаст трех мужчин российской стороне.
В ведомстве напомнили, что сейчас подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить пограничную безопасность Казахстана.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В обращении он говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Мобилизации подлежат 300 тыс. человек.
После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.
Комитет государственных доходов Казахстана передал, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%, причем наибольшее скопление наблюдалось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
Пограничная служба КНБ Казахстана 23 сентября также отметила рост числа въезжающих в республику россиян. В комитете добавили, что ситуация находится на особом контроле.
Представитель Еврокомиссии говорила, что решение о пропуске на свою территорию россиян, уезжающих из-за мобилизации, остается за самими государствами.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил об открытости страны для приема россиян, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в военных действиях на Украине
Президент Чехии Милош Земан также говорил, что страна должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации.
Тем не менее Финляндия после объявления в России частичной мобилизации заявила о намерении закрыть границу. Об отказе выдавать гуманитарные визы избегающим призыва гражданам России объявила Латвия.