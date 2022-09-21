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Военная операция на Украине ,  
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Латвия отказалась выдавать визы уклонистам от мобилизации

Глава МИД Латвии: страна не будет давать визы избегающим мобилизации россиянам
Министр иностранных дел Латвии Ринкевич объяснил решение не выдавать гуманитарные визы уклонистам соображениями безопасности. Эстония сообщила, что не будет пускать обратно в страну россиян с ВНЖ, выехавших для участия в СВО
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Власти Латвии не будут выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации гражданам России по соображениям безопасности. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Twitter.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — написал он.

Глава латвийского МИДа указал, что страна будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях после объявления мобилизации в России, а также обсудит дальнейшую поддержку Украины и дополнительные меры безопасности в регионе.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство внутренних дел Эстонии, в свою очередь, объявило, что не будет пускать обратно в страну россиян с ВНЖ, которые покинули страну, чтобы принять участие в специальной военной операции, сообщил портал ERR. «Эстония не вводила ограничений для граждан Российской Федерации, желающих покинуть Эстонию. Однако если мы обнаружим, что они уехали, чтобы участвовать в войне с Украиной, у них не будет возможности вернуться в Эстонию», — заявил порталу замглавы эстонского МВД Вейко Коммусаар.

19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд россиянам, у которых есть шенгенские визы, если их выдали третьи страны и целью поездки является туризм, культурная, спортивная деятельность или бизнес. Тогда премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что такая мера нужна для охраны общественного порядка и безопасности Европы.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации для военных действий на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призывать будут россиян, которые проходили службу в армии, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Жанна Антохина
Латвия визы мобилизация МИД Эдгар Ринкевич
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