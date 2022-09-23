Власти Казахстана сообщили о скоплении машин на границе с Россией
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана отметила рост числа въезжающих в республику россиян. На четырех из 30 автомобильных пунктов пропуска «наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств».
В комитете добавили, что ситуация находится на особом контроле, пограничники и другие госорганы обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка на границе. «Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», — говорится в сообщении.
Погранслужба подчеркнула, что руководствуется в своих действиях международными договорами и казахстанским законодательством.
Комитет государственных доходов Казахстана уточнил, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%. «Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях», — отметили в ведомстве.
Накануне об очередях на российско-казахстанской границе писали СМИ республики. По данным издания «Мой город», очередь образовалась, в частности, на посту «Маштаково» на границе с Оренбургской областью.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.
В Ростуризме 22 сентября заявили, что данных об ограничениях передвижений на федеральном уровне пока не поступало и россияне, не получившие повестки, могут свободно перемещаться между регионами и путешествовать за рубеж. Военкоматы Курской и Воронежской областей ограничили выезд военнообязанных за пределы региона.