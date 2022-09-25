Земан заявил, что Чехия должна принять уехавших из-за мобилизации россиян

Президент не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который заявил, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Чехия должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации, заявил президент Милош Земан CNN Prima News, его слова приводит České noviny.

Он не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который ранее сказал, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию.

«Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — заявил он. «Человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности», — добавил он.

По словам премьер-министра республики Петра Фиала, Чехия будет относиться к тем, кто хочет избежать мобилизации, как ко всем просителям убежища. «Если кто-то придет, его заявление будет рассмотрено в рамках стандартной процедуры предоставления убежища», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждает министр обороны Сергей Шойгу, призовут 300 тыс. россиян.

Представитель ЕК говорила, что решение о пропуске на свою территорию россиян, уезжающих из-за мобилизации, остается за самими государствами. Страны должны гарантировать въезд тем, кто просит о предоставлении убежища в ЕС, а затем рассматривать их заявления индивидуально, поясняли в ЕК. Страны ЕС сейчас обсуждают, как реагировать на ситуацию.

Читайте на РБК Pro Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro «5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего «5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего Саммари Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи

Вместе с тем глава Совета ЕС Шарль Мишель считает, что россияне, желающие покинуть страну, должны иметь возможность попасть в Евросоюз. После объявления в мобилизации ЕС должен проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля», убежден он.

Об открытости Германии для приема россиян заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в военных действиях на Украине.

Финляндия после объявления в России частичной мобилизации заявила о намерении закрыть границу. Об отказе выдавать гуманитарные визы избегающим призыва гражданам России объявила Латвия, сославшись на соображения безопасности.