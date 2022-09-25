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Военная операция на Украине ,  
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Земан заявил, что Чехия должна принять уехавших из-за мобилизации россиян

Президент не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который заявил, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Чехия должна принять россиян, которые уезжают из России из-за мобилизации, заявил президент Милош Земан CNN Prima News, его слова приводит České noviny.

Он не согласился с министром иностранных дел Яном Липавски, который ранее сказал, что граждане России, которые уезжают из страны по этой причине, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехию.

«Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — заявил он. «Человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности», — добавил он.

По словам премьер-министра республики Петра Фиала, Чехия будет относиться к тем, кто хочет избежать мобилизации, как ко всем просителям убежища. «Если кто-то придет, его заявление будет рассмотрено в рамках стандартной процедуры предоставления убежища», — сказал он.

Как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России
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Владимир Путин (на экране)

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждает министр обороны Сергей Шойгу, призовут 300 тыс. россиян.

Представитель ЕК говорила, что решение о пропуске на свою территорию россиян, уезжающих из-за мобилизации, остается за самими государствами. Страны должны гарантировать въезд тем, кто просит о предоставлении убежища в ЕС, а затем рассматривать их заявления индивидуально, поясняли в ЕК. Страны ЕС сейчас обсуждают, как реагировать на ситуацию.

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Вместе с тем глава Совета ЕС Шарль Мишель считает, что россияне, желающие покинуть страну, должны иметь возможность попасть в Евросоюз. После объявления в мобилизации ЕС должен проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля», убежден он.

Об открытости Германии для приема россиян заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в военных действиях на Украине.

Финляндия после объявления в России частичной мобилизации заявила о намерении закрыть границу. Об отказе выдавать гуманитарные визы избегающим призыва гражданам России объявила Латвия, сославшись на соображения безопасности.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Чехия мобилизация Россия
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