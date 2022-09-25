ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России

Немецкое правительство предложило запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях в рамках очередного пакета санкций, который обсуждается в Брюсселе

Герхард Шрёдер (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Федеральное правительство Германии в рамках нового пакета санкций против России предложило запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, сообщает Tagesschau со ссылкой на DPA. Об этом также пишет газета Süddeutschen Zeitung.

По мнению немецких властей, российское правительство уже давно пытается получить политическое влияние на страны Евросоюза, предлагая высокооплачиваемые должности их гражданам.

Однако запрет не будет распространяться на европейские «дочки» российских госкомпаний. В середине сентября правительство ФРГ передало предприятия Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) в доверительное управление Федерального сетевого агентства. «Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — ответили на решение Германии в российской компании.

Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», которое занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии, указано на сайте «Роснефти». Речь идет о крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co., доля «Роснефти» — 24%), а также о нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и Bayernoil Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

Среди других предложений Германии по санкциям против Москвы — ограничение цен на импорт нефти из России, запрет на продажу недвижимости в ЕС россиянам, а также расширение персональных санкций, таких как запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.

После объявления частичной мобилизации в России страны ЕС объявили о планах ввести дополнительные санкции против Москвы. В минувшие выходные ЕК провела переговоры с представителями 27 стран, чтобы изучить их предложения. Брюссель сейчас прорабатывает конкретные предложения по очередному санкционному пакету, его могут обсудить послы стран ЕС в среду, 28 сентября.

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В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц призвал своего предшественника Герхарда Шрёдера (возглавлял немецкое правительство в 1998–2005 годах) уйти с постов в российских государственных компаниях.

Шрёдер с 2017 года возглавлял совет директоров ПАО «НК «Роснефть», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, его выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В конце мая бывший канцлер покинул совет директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома». Объясняя свое решение, Шрёдер сослался на угрозу санкций и защиту своей семьи. Бюджетный комитет бундестага в мае уже лишил его части привилегий «за связи с Россией».

Президент России Владимир Путин называл Шрёдера человеком порядочным, которого в России уважают и который «прежде всего, конечно, ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны».