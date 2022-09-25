ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
EUobserver узнал о планах ЕС запретить вещание «России-1», НТВ и РЕН ТВ Политика, 19:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:40
Шольц объяснил отказ от поставок танков Киеву нежеланием войны с Россией Политика, 19:23
«Ак Барс» победил «Трактор» Спорт, 19:19
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 19:18
Назвали способ узнать информацию о брони работников по мобилизации Политика, 18:51
ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России Политика, 18:42
Джокович проиграл Оже-Альяссиму на Кубке Лейвера Спорт, 18:38
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Париже загорелся крупнейший в Европе рынок Общество, 18:32
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 18:29
Погранслужба Казахстана задержала скрывающихся от призыва россиян Политика, 18:28
Лайшев назвал новую программу Валиевой ответом «злопыхателям и баранам» Спорт, 18:12
В запорожской администрации сообщили о взорванной машине в Мелитополе Политика, 18:05
Как Россия и США отправили к МКС совместный экипаж. Видео Технологии и медиа, 18:00
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России

Немецкое правительство предложило запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях в рамках очередного пакета санкций, который обсуждается в Брюсселе
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Федеральное правительство Германии в рамках нового пакета санкций против России предложило запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, сообщает Tagesschau со ссылкой на DPA. Об этом также пишет газета Süddeutschen Zeitung.

По мнению немецких властей, российское правительство уже давно пытается получить политическое влияние на страны Евросоюза, предлагая высокооплачиваемые должности их гражданам.

Однако запрет не будет распространяться на европейские «дочки» российских госкомпаний. В середине сентября правительство ФРГ передало предприятия Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) в доверительное управление Федерального сетевого агентства. «Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — ответили на решение Германии в российской компании.

Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», которое занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии, указано на сайте «Роснефти». Речь идет о крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co., доля «Роснефти» — 24%), а также о нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и Bayernoil Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

Среди других предложений Германии по санкциям против Москвы — ограничение цен на импорт нефти из России, запрет на продажу недвижимости в ЕС россиянам, а также расширение персональных санкций, таких как запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.

Шредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с Путиным
Политика
Герхард Шредер

После объявления частичной мобилизации в России страны ЕС объявили о планах ввести дополнительные санкции против Москвы. В минувшие выходные ЕК провела переговоры с представителями 27 стран, чтобы изучить их предложения. Брюссель сейчас прорабатывает конкретные предложения по очередному санкционному пакету, его могут обсудить послы стран ЕС в среду, 28 сентября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Биохакинг: как раскрыть потенциал человеческого организма
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия
Статьи
Pro
«5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего
Саммари

В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц призвал своего предшественника Герхарда Шрёдера (возглавлял немецкое правительство в 1998–2005 годах) уйти с постов в российских государственных компаниях.

Шрёдер с 2017 года возглавлял совет директоров ПАО «НК «Роснефть», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, его выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В конце мая бывший канцлер покинул совет директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома». Объясняя свое решение, Шрёдер сослался на угрозу санкций и защиту своей семьи. Бюджетный комитет бундестага в мае уже лишил его части привилегий «за связи с Россией».

Президент России Владимир Путин называл Шрёдера человеком порядочным, которого в России уважают и который «прежде всего, конечно, ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Германия санкции против России
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
FT узнала, что санкции ЕС коснутся ограничения цен на нефть и ИТ-сектора
Политика
Венгрия пообещала не поддержать санкции против «Газпрома» и «Росатома»
Политика
США начали искать «гуру по санкциям» на фоне их ужесточения против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter