Шрёдер подал в суд на бундестаг из-за утраченных привилегий

Герхард Шрёдер обратился с суд, чтобы бундестаг вернул госфинансирование его офиса. Такой привилегии парламент лишил бывшего канцлера ФРГ в мае, после критики за то, что Шрёдер не разорвал деловые связи с Москвой после 24 февраля

Герхард Шрёдер (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны, требуя вернуть ему частично отозванные привилегии. Об этом DPA сообщил адвокат экс-главы правительства Германии Михаэль Нагель, передает Spigiel.

По словам Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина. Шрёдер требует, чтобы ему снова предоставили офис и сотрудников.

Адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования бюро Шрёдера и приостановке его работы является незаконным. «Утверждается, что бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер больше не выполняет так называемые официальные обязанности после отставки. Однако не уточняется, что на самом деле представляют собой эти «официальные обязанности», как определять их соблюдение или несоблюдение и какая процедура должна применяться в последнем случае», — говорится в заявлении адвокатов, которое цитирует DPA.

На этом основании юристы делают вывод, что настоящие причины такого решения были иные, что недопустимо в правовом государстве.

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После выхода на пенсию экс-канцлер получил пенсию в размере €8300 в месяц, а также офис, референтов, секретаря, охрану и водителя.

После отставки с поста и особенно после начала специальной операции России на Украине Шрёдера неоднократно критиковали за то, что он продолжает поддерживать деловые связи с Москвой — с 2017 года он входил в совет директоров компании «Роснефть» и был председателем комитета акционеров компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2».

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В мае 2022 года бюджетный комитет бундестага отозвал часть привилегий у бывшего главы правительства, упразднив его штат и приостановив работу его офиса. К тому, чтобы лишить Шрёдера госфинансирования, призывал перед этим министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он мотивировал это тем, что, несмотря на военную спецоперацию, Шрёдер продолжает поддерживать деловые контакты с Москвой. «Для меня больше немыслимо, чтобы его офис существовал за счет налогоплательщиков», — говорил Линднер.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, который поддержал майское решение бундестага лишить Шрёдера офиса как «логичное», призывал экс-канцлера покинуть посты, которые тот занимал в российских государственных компаниях.

Бюджетный комитет в 2021 году оценивал расходы на персонал и поездки сотрудников офиса Шрёдера в €419 тыс. — без учета расходов на аренду и содержание офисного помещения. Всего в офисе бывшего канцлера работали четыре человека, незадолго до сокращения финансирования они ушли в отставку, сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В то же время бундестаг сохранил пенсию и охрану бывшему канцлеру.

Шрёдер покинул совет директоров «Роснефти» 20 мая. В компании сообщили, что с пониманием относятся к его решению. Экс-канцлер также отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома».

Он говорил ранее, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать надолго и что в долгосрочной перспективе промышленность Германии нуждается в российских ресурсах — не только в нефти и газе, но и в редкоземельных элементах. По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией.

В конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Сам он рассказал, что приехал в столицу России в отпуск, хотя жена экс-канцлера сообщила журналистам, что тот находится не на отдыхе, а ведет переговоры по энергетическим вопросам. Позднее Кремль подтвердил, что Шрёдер встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.