В Дарвиновском музее не будут открывать временный пункт мобилизации

Московские власти ранее решили открыть временные пункты мобилизации в нескольких музеях столицы и в Театре Виктюка

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Дарвиновском музее в Москве не станут организовывать временный пункт мобилизации граждан, сообщили РБК в пресс-службе музея.

«Ничего размещать не будут», — сказали в музее.

Об открытии таких пунктов в Дарвиновском музее, Музее Москвы, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза ранее сообщило агентство городских новостей «Москва». В Дарвиновском музее тогда говорили, что временный пункт мобилизации начнет работать в понедельник, 26 сентября.

Столичные власти приняли такое решение, чтобы организовать комфортные условия для мобилизованных и исключить неудобства для москвичей, живущих рядом с военкоматами, указывало агентство. «Выбор мест для временного размещения резервных пунктов мобилизации был обусловлен наличием всех необходимых условий для удобного пребывания в нем посетителей, их транспортной доступности и с учетом близости к уже работающим военкоматам», — отмечается в сообщении.

От военкоматов до временных пунктов мобилизации будет организован транспорт, добавили в агентстве.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя полгода после начала спецоперации на Украине. Решение стало ответом на «адекватные угрозы», с которыми сталкивается страна, и необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», сказал Путин.

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В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек, которые ранее прошли службу, имеют боевой опыт и военную специальность, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Минобороны России позже поясняло, что речь в первую очередь идет о стрелках, артиллеристах, танкистах и водителях. Освободят от призыва работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ, связи и банков. Предусмотрена отсрочка для студентов вузов и колледжей, а также аспирантов.

Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о мобилизации 22 сентября. В нем сказано, что получившие повестки офицеры, прапорщики, мичманы, старшины, солдаты и матросы должны явиться в военкомат с документами и личными вещами.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о ежемесячной выплате 50 тыс. руб. военнослужащим, призванным в рамкам частичной мобилизации. В случае тяжелого ранения единовременная выплата составит 1 млн руб., при легком — 500 тыс. руб. Разовя выплата семье военнослужащего в случае его гибели составит 3 млн руб.