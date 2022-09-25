В Дарвиновском музее не будут открывать временный пункт мобилизации
В Дарвиновском музее в Москве не станут организовывать временный пункт мобилизации граждан, сообщили РБК в пресс-службе музея.
«Ничего размещать не будут», — сказали в музее.
Об открытии таких пунктов в Дарвиновском музее, Музее Москвы, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза ранее сообщило агентство городских новостей «Москва». В Дарвиновском музее тогда говорили, что временный пункт мобилизации начнет работать в понедельник, 26 сентября.
Столичные власти приняли такое решение, чтобы организовать комфортные условия для мобилизованных и исключить неудобства для москвичей, живущих рядом с военкоматами, указывало агентство. «Выбор мест для временного размещения резервных пунктов мобилизации был обусловлен наличием всех необходимых условий для удобного пребывания в нем посетителей, их транспортной доступности и с учетом близости к уже работающим военкоматам», — отмечается в сообщении.
От военкоматов до временных пунктов мобилизации будет организован транспорт, добавили в агентстве.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя полгода после начала спецоперации на Украине. Решение стало ответом на «адекватные угрозы», с которыми сталкивается страна, и необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», сказал Путин.
В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек, которые ранее прошли службу, имеют боевой опыт и военную специальность, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Минобороны России позже поясняло, что речь в первую очередь идет о стрелках, артиллеристах, танкистах и водителях. Освободят от призыва работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ, связи и банков. Предусмотрена отсрочка для студентов вузов и колледжей, а также аспирантов.
Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о мобилизации 22 сентября. В нем сказано, что получившие повестки офицеры, прапорщики, мичманы, старшины, солдаты и матросы должны явиться в военкомат с документами и личными вещами.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о ежемесячной выплате 50 тыс. руб. военнослужащим, призванным в рамкам частичной мобилизации. В случае тяжелого ранения единовременная выплата составит 1 млн руб., при легком — 500 тыс. руб. Разовя выплата семье военнослужащего в случае его гибели составит 3 млн руб.