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Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о мобилизации

В нем сказано, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, получившие повестки, обязаны явиться в военкомат с документами и личными вещами. В приказе нет запрета на выезд
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Военный комиссариат Москвы издал приказ о мобилизации. Его публикует агентство «Москва» в телеграм-канале.

«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», — говорится в нем.

Документ подписан военным комиссаром столицы генерал-майором Виктором Щепиловым. При себе призванным москвичам нужно иметь документы и личные вещи.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, под нее попадут 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В четверг в Минобороны уточнили, что мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Могут мобилизовать и тех, кто уехал за границу «в краткосрочную поездку».

Освобождены от мобилизации:

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  • признанные временно негодными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери, кроме них, имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.

За первые сутки в военные комиссариаты страны самостоятельно прибыли около 10 тыс. человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты мобилизованным. Так, ежемесячно они будут получать 50 тыс. руб. В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) им полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае легкого ранения — 500 тыс. руб.

В случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», членам их семьи положена единовременная выплата в размере 3 млн руб.

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Елена Чернышова
Москва мобилизация военный комиссариат
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