Дарвиновский музей и театр Виктюка станут пунктами мобилизации

Власти объяснили создание временных пунктов мобилизации желанием обеспечить комфорт как жителей, особенно обитателей домов рядом с военкоматами, так и самих мобилизованных

Фото: АГН «Москва»

В Москве откроются временные пункты мобилизации, которые должны обеспечить комфортные условия как для самих мобилизованных, так и для жителей домов, расположенных вблизи военкоматов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Такие пункты будут открыты в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

«Создание временных пунктов мобилизации позволит не только комфортно организовать прием посетителей, но и обеспечить отсутствие дополнительных неудобств для москвичей, живущих рядом с военкоматами. Выбор мест для временного размещения резервных пунктов мобилизации был обусловлен наличием всех необходимых условий для удобного пребывания в нем посетителей, их транспортной доступности и с учетом близости к уже работающим военкоматам», — уточняет агентство.

Власти также организуют транспортное сообщение между военкоматами и относящимися к ним временными пунктами мобилизации.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «К сожалению, мы пока никак не можем прокомментировать данную информацию», — сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова также отказалась от комментариев, сказав, что находится в командировке.

РБК направил запрос в пресс-службу Дарвиновского музея, Музей Героев Советского Союза и России, в пресс-службу театра Романа Виктюка.

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Ранее на сайте Театра Виктюка было опубликовано объявление, в котором сообщалось, что «по техническим причинам все спектакли с 24 сентября по 9 октября отменяются». Причина не называлась, ниже театр объяснил условия возврата денег за уже проданные билеты.

На сайте Музея Москвы было опубликовано объявление об отмене запланированного на 24–25 сентября фестиваля Veter Fall Fest. Причина отмены в объявлении не называлась. «К сожалению, мы пока никак не можем прокомментировать данную информацию», — ответили на запрос РБК в пресс-службе Музея Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Дарвиновского музея, Музей Героев Советского Союза и России, в пресс-службу театра Романа Виктюка. На момент подготовки этого материала ответы на запросы не поступили.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации. По его указу, ежемесячная выплата составит 50 тыс. руб.

В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб.

Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», составит 3 млн руб. членам семей погибших (умерших).

Военный комиссариат Москвы 22 сентября издал приказ о мобилизации. «Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», — говорится в нем.



При себе мобилизованным москвичам нужно иметь документы и личные вещи.