Лавров счел истерикой реакцию западных лидеров на референдумы на Украине

Власти западных стран устроили истерику из-за референдумов о вхождении частично признанных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и части Запорожской области в состав России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН, трансляция шла на YouTube.

«Хотел бы по горячим следам откомментировать некоторые высказывания, которые буквально сегодня звучат из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, других западных столиц.<...> Истерика, которую мы наблюдаем, весьма показательна. Прямое волеизъявление граждан давно уже перестало быть формой установления контроля над той или иной территорией, которую Запад принимает и поддерживает», — сказал он.

Главы ДНР и ЛНР, а также пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября, спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Решение приняли за несколько часов, для голосования выбрали период с 23 по 27 сентября. В некоторых населенных пунктах по домам вместе с членами ЦИК начали ходить военные и сотрудники полиции.

Киев назвал референдумы нелегальными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России».

Немецкий канцлер Олаф Шольц, президенты Франции, США и Польши Эмманюэль Макрон, Джо Байден и Анджей Дуда заявили, что референдумы не будут иметь юридической силы и они не признают их результаты.

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что страна никогда не признает итоги референдума. «Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым», — отметил он.

Из-за референдумов на украинских территориях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к новым санкциям против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что международное сообщество должно осудить вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины.