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Чавушоглу заявил, что в ООН «нашли варианты» для российских удобрений

Глава МИД Турции Чавушоглу: в ООН «нашли варианты» по выходу российских удобрений на рынки

Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на встрече с соотечественниками в Лос-Анджелесе.

«Мы ведем работу с ООН в нашем координационном центре (по экспорту зерна) в Стамбуле. Там представлены все стороны. Некоторые варианты (по выходу российского удобрения на рынки) мы нашли, работа продолжается», — сказал он.

МИД Турции сообщил о работе над продлением зерновой сделки с Россией
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Фото:Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

22 июля было подписано соглашение о «зерновой сделке» между Россией и Украиной (при посредничестве Турции и ООН). Стороны обязались создать безопасный коридор для экспорта агропродукции из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный по Черному морю. Следить за погрузкой поручалось представителям Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе из гаваней — представителям четырехстороннего координационного центра. Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз.

Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. 20 сентября турецкий МИД сообщил о работе над пролонгацией.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом продукции с Украины. Он назвал сделку «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны. В Госдепартаменте на обвинения Путина ответили, что рынок является глобальным, поэтому продовольствие доставляется не только в беднейшие, но и в развивающиеся страны.

Позже президент России предложил бесплатно передать бедным странам 300 тыс. т удобрений, заблокированных в портах ЕС. Он отметил, что Россия приветствует снятие санкций с российских удобрений, однако отказ от ограничений коснулся только государств — членов Евросоюза. «Пользуясь присутствием заместителя генерального секретаря ООН, прошу <...> повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные», — заявил российский лидер.

Теги
зерно удобрения Турция Россия ООН
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