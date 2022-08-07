В украинский порт Черноморск вошел первый иностранный сухогруз с начала спецоперации

В порт Украины вошел первый иностранный сухогруз с начала спецоперации

В субботу, 6 августа, в украинский порт Черноморск прибыло первое судно под флагом другого государства впервые с начала российской военной спецоперации, сообщил сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Reuters.

Речь идет о судне Fulmar S под флагом Барбадоса, уточнил он. Министр отметил, что Киев прилагает все усилия для увеличения пропускной способности в украинских портах. «Мы планируем выйти на уровень не менее трех-пяти судов в день через две недели», — добавил Кубраков.

По данным портала VesselFinder, этот корабль может перевозить до 13,4 тыс. т полезного груза.

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