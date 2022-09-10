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Госдеп ответил на обвинения Путина по поставкам украинского зерна

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Продовольственный рынок является глобальным, поэтому украинское зерно попадает не только в беднейшие страны, но и в развивающиеся. Об этом сообщил координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Это глобальные рынки. Независимо от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.

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Представитель Госдепа отметил, что обвинения сторон «зерновой сделки» в том, что они направляют продовольствие с Украины не беднейшим странам, вводят в заблуждение.

Он обратился к статистике ООН, которая гласит, что только 47 из 102 кораблей вышли из портов Украина на глобальный юг. Из них 22 пошли напрямую в развивающиеся страны, а еще 25 сначала отправились в Турции, где находится центр переупаковки зерна. О'Брайен подчеркнул, что две трети объема зерна отправляют нуждающимся странам.

Координатор Госдепа предсказал, что такой механизм распределения зерна останется в силе и в будущем, так как в последние годы Украина продавала зерно Всемирной продовольственной программе ООН, которая распределяла продукцию среди голодающего населения.

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7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 кораблей отплыли с Украины в беднейшие страны, а с начала действия механизма было вывезено только 60 тыс. т из 2 млн т зерна. 9 сентября ООН сообщила, что с Украины вывезли 2,5 млн т.

Путин предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили «зерновую сделку» 22 июля, после пяти месяцев простоя кораблей с продукцией в украинских портах из-за военных действий. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю под наблюдением координационного центра, а также содействие ООН в снятии санкций, которые мешают России экспортировать зерно.

Теги
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