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Путин заявил, что в ЕС не ответили на предложение о передаче удобрений

Путин: ЕС не ответил на предложение бесплатно передать 300 тыс. т удобрений бедным странам
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Евросоюз до сих пор не ответил на российское предложение о бесплатной передаче нуждающимся странам 300 тыс. т удобрений, заблокированных в странах ЕС. Об этом на церемонии приема верительных грамот у послов заявил президент Владимир Путин, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. т российских удобрений до сих пор остается без ответа», — заявил глава государства.

Он продолжил: «Ну, понятно: не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать! Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет ничего. Никакого ответа».

Путин заявил о готовности бесплатно передать удобрения бедным странам
Политика

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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