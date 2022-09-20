МИД Турции сообщил о работе над продлением зерновой сделки с Россией

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Турция и Россия работают над продлением зерновой сделки, сообщил замглавы турецкого МИДа Седат Онал, передает «РИА Новости».

«Мы работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. Мы хотим, чтобы она [зерновая сделка] продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении задач», — сказал он.

Зерновая сделка — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое позволяет вывозить из украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий. Помимо этого, по этой договоренности, ООН способствует снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать свое зерно.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть агропродукции с Украины идет в развитые западные страны, и предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.