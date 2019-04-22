ВОЗ сообщила о 254 погибших в результате боев в Триполи

ВОЗ сообщила о 254 погибших в результате боев в Триполи

В результате продолжающихся в ливийской столице Триполи столкновений между признанным ООН правительством национального единства и силами фельдмаршала Халифа Хафтара погибли уже 254 человека. Об этом на своей странице в Twitter сообщило ливийское подразделение Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, в результате боев на прошедшей неделе погибли 254 человека, 1228 человек получили ранения. ВОЗ оказывает поддержку местным медикам, оказывающим помощь пострадавшим в результате боев.

Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала наступление на столицу Ливии 4 апреля. Силам ЛНА удалось установить контроль над подступами к городу, однако в дальнейшем наступление остановилось. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нанесении ударов по жилым кварталам. 18 апреля военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара из-за ракетных обстрелов, приведших к гибели мирных жителей.