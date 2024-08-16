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Военная операция на Украине ,  
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США заблокировали Лондону разрешение бить по России британскими ракетами

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Военная операция на Украине
Лондон запросил у Вашингтона одобрения на выдачу ВСУ разрешения бить по России ракетами Storm Shadow, но ответа спустя месяц так и не получил. Как описали ситуацию источники Times, обращение увязло в бюрократии
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США фактически не позволяют Великобритании разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами Storm Shadow, пишет The Times со ссылкой на источники.

Как поясняет издание, хотя Лондон готов выдать Киеву такое разрешение, перед этим он решил запросить позиции ряда союзников по НАТО, в том числе США, Франции и еще одной неназванной страны.

В Вашингтон запрос был отправлен более месяца назад и ответ все еще ждут. По мнению британской стороны, запрос «застрял в системе», обсуждения до сих пор продолжаются, что является «рутинным процессом в США».

Кроме того, некоторые британские военные полагают, что США хотят увидеть, какие последствия будут у украинской операции в Курской области, прежде, чем примут решение, пишет издание. В свою очередь, другой источник газеты рассказал, что Киев принял решение об атаку на Курскую область именно в связи с отказом Запада разрешить удары по дальнобойными ракетами по российским объектам.

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Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Американское посольство не подтвердило информацию газеты. Вашингтон не имеет права голоса в этом вопросе, это является делом Лондона и Киева, заявил Times Radio американский временный поверенный в делах Мэтью Палмер. Однако в мае украинский президент Владимир Зеленский говорил, что по этой теме необходим консенсус западных стран, причем позиция Вашингтона имеет решающее значение. «Вы знаете, как это работает», — добавил тогда Зеленский.

Пентагон публично признавал, что серьезно относится к риску эскалации в связи с ударами по России. По мнению ведомства, использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории — не обязательное условие для возвращения Украиной утраченных регионов. «То, что Россия не отреагировала на что-либо, не означает, что она не может или не будет реагировать в будущем», — напомнила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Украина добивается разрешения использовать для ударов по объектам в Курской области не только британские Storm Shadow, но и американские ATACMS, с чем до сих пор не согласны в США. Собеседники CNN объясняли, что такая позиция объясняется не риском эскалации, а малым числом ракет этого типа, и потому советуют использовать их для ударов по целям в Крыму.

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Российские власти резко критикуют возможность использования Украиной западного дальнобойного оружия. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент Владимир Путин. В Кремле заверяли, что полученное ВСУ оружие не переломит ход конфликта.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Storm Shadow США
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