Кремль опроверг госфинансирование ЧВК «Вагнер»

В июне Путин говорил, что содержание «Вагнера» «полностью обеспечивалось государством». Дмитрий Песков утверждает, что госфинансирования у ЧВК не было

Вид на здание «Вагнер Центр» (Фото: Сергей Зимин / РБК)

У ЧВК «Вагнер», основатель которой, бизнесмен Евгений Пригожин, предположительно погиб в авиакатастрофе в Тверской области, не было государственного финансирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представителя Кремля спросили, продолжится ли госфинансирование частной военной компании на фоне того, как она зарегистрировалась в Белоруссии.

«Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет», — ответил Песков.

В конце июня президент Владимир Путин говорил, что содержание ЧВК «Вагнер» «полностью обеспечивалось государством». По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го расходы составили десятки миллиардов рублей. «При всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» (Пригожин. — РБК) через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд руб.», — говорил Путин. «Содержание полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, эта самая компания «Конкорд», в это же самое время заработала 80 млрд руб.», — пояснил президент.

Песков добавил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК «Вагнер». «Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует действительно группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» на юге России бизнесмену Евгению Пригожину и бойцам частной военной компании разрешили выехать в Белоруссию. 16 августа в белорусском госреестре появилась информация о регистрации ООО «Группа Вагнер», основной деятельностью которой заявлено оказание образовательных услуг.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в июне заявлял, что бойцы «Вагнера» смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Уже состоялось несколько совместных учений. Силам частной военной компании предлагали разместиться в палаточном лагере в Могилевской области.

Бизнес-джет, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Все десять человек, которые были в самолете, погибли, сообщали в МЧС. По факту крушения возбуждено уголовное дело; по данным источника РБК, рассматриваются различные версии, в том числе о «внешнем воздействии».

24 августа тела погибших доставили для экспертизы в Тверь. Они не поддаются визуальному опознанию, писала «Фонтанка», и, по данным 161.ru, будет проведена генетическая экспертиза.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и заявил, что расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вокруг произошедшего «очень много спекуляций», и призвал дождаться окончания следственных действий. Он также назвал ложью появившуюся на Западе версию о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина.