В Белоруссии зарегистрировали образовательную «Группу «Вагнер»
В Белоруссии зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги, следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.
Компания зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом в деревне Цель Могилевской области — она находится в 20 км от города Осиповичи. В качестве вида деятельности юрлица указаны «прочие виды образования».
В деревне Цель расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Белоруссию после попытки мятежа.
В июле в этом же населенном пункте была зарегистрирована компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Направлением деятельности указано «управление недвижимым имуществом». По данным Reform.by, полным владельцем белорусской фирмы стала российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владельцем которой является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российская фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.
После перемещения вагнеровцев в Белоруссию президент республики Александр Лукашенко заявлял, что они будут делиться опытом с белорусскими военнослужащими.
В июле начались совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев. 14 июля ЧВК «Вагнер» провела в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии. 30 июля занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер» провели подразделения механизированных бригад белорусской армии.
Появление бойцов «Вагнера» в Белоруссии обеспокоило соседние страны, в частности Польшу. В начале июля Варшава начала укреплять свои восточные рубежи. Минск и Москва призвали ее не нагнетать ситуацию.
24 июня Пригожин объявил «марш справедливости» после обвинений в адрес военного руководства в ударе по лагерям ЧВК «Вагнер». Минобороны отвергло обвинения Пригожина, против него возбудили дело о вооруженном перевороте. Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.
По итогам переговоров с Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК разворачиваются и проследуют в тыловые лагеря. Бизнесмену разрешили уехать в Белоруссию, дело против него было прекращено. Бойцам ЧВК также разрешили уехать в республику.