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В Белоруссии зарегистрировали образовательную «Группу «Вагнер»

В Белоруссии зарегистрировали занимающуюся образовательной деятельностью «Группу «Вагнер»
В белорусской деревне Цель, где располагается полевой лагерь ЧВК «Вагнер», зарегистрировали «Группу «Вагнер», деятельностью которой называются «прочие виды образования». Бойцы ЧВК с июля проводят тренировки с белорусскими военными
Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС
Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

В Белоруссии зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги, следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.

Компания зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом в деревне Цель Могилевской области — она находится в 20 км от города Осиповичи. В качестве вида деятельности юрлица указаны «прочие виды образования».

В деревне Цель расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Белоруссию после попытки мятежа.

В июле в этом же населенном пункте была зарегистрирована компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Направлением деятельности указано «управление недвижимым имуществом». По данным Reform.by, полным владельцем белорусской фирмы стала российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владельцем которой является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российская фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.

После перемещения вагнеровцев в Белоруссию президент республики Александр Лукашенко заявлял, что они будут делиться опытом с белорусскими военнослужащими.

В июле начались совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев. 14 июля ЧВК «Вагнер» провела в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии. 30 июля занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер» провели подразделения механизированных бригад белорусской армии.

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Появление бойцов «Вагнера» в Белоруссии обеспокоило соседние страны, в частности Польшу. В начале июля Варшава начала укреплять свои восточные рубежи. Минск и Москва призвали ее не нагнетать ситуацию.

24 июня Пригожин объявил «марш справедливости» после обвинений в адрес военного руководства в ударе по лагерям ЧВК «Вагнер». Минобороны отвергло обвинения Пригожина, против него возбудили дело о вооруженном перевороте. Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

По итогам переговоров с Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК разворачиваются и проследуют в тыловые лагеря. Бизнесмену разрешили уехать в Белоруссию, дело против него было прекращено. Бойцам ЧВК также разрешили уехать в республику.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ЧВК Вагнер Белоруссия регистрация Евгений Пригожин
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