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Минобороны Белоруссии показало предложенный ЧВК «Вагнер» военный лагерь

Появились кадры из лагеря в Могилевской области, где могут разместиться бойцы ЧВК «Вагнер»
Минобороны Белоруссии показало иностранным журналистам военный лагерь в Могилевской области, где, предположительно, могут разместиться бойцы ЧВК «Вагнер». Кадры из лагеря — в материале РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Минобороны Белоруссии устроило для иностранных журналистов пресс-тур в палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области, где могут разместиться бойцы ЧВК «Вагнер». Во время осмотра лагеря помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что никто из бойцов ЧВК «Вагнер» еще не смотрел и не посещал его.

«Вчера президент сказал, что если Евгений Пригожин примет решение вместе со своими командирами приехать в Белоруссию для размещения, то этот лагерь наряду с другими может быть им предложен», — сказал Касинский (цитата по CNN).

Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters Фото:Максим Шеметов / Reuters

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложила ЧВК «Вагнер» несколько бывших военных городков для размещения, однако вопрос еще не решен. Президент также прокомментировал информацию о снимках со спутника, на которых «видно», как под Осиповичами возводят военный лагерь, — президент заявил, что лагеря в стране не строят.

«Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК «Вагнер» другое видение по их размещению. Естественно, про это видение я вам не скажу», — отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Пригожин находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге. В Кремле после этого сообщили, что не следят за перемещениями предпринимателя, но напомнили, что его уход в Белоруссию был одним из условий отказа от «марша справедливости».

Пригожин объявил о «марше справедливости» 24 июня, после того как он обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Бойцы ЧВК заявили о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело о мятеже прекратили.

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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