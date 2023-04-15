В столице Судана Хартуме началась перестрелка между армией и силами быстрого реагирования

В столице Судана армия и силы быстрого реагирования начали перестрелку

В нескольких районах столицы Судана города Хартум слышна стрельба, на улицах развернута военная техника и орудия артиллерия, звуки стрельбы слышны близ штаб-квартир армии государства и оппозиционных Сил оперативной поддержки (SRF), пишет Reuters.

SRF обвинила армию в «жестоком нападении», сообщив, что те окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о «широкомасштабной атаке» с применением разных видов вооружения.

Местные жители рассказали Al Jazeera о столкновениях и перестрелках военнослужащих, журналист телеканала рассказал также о столбах дыма в разных частях столицы Судана.

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