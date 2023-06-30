В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

Представитель Переходного национального совета Судана Аггар заявил, что в стране сейчас нет представителей ЧВК «Вагнер». Он опроверг сотрудничество ЧВК с Силами быстрого реагирования, участвующими в гражданском конфликте

Малик Аггар (Фото: Samir Bol / Reuters)

Заместитель председателя Переходного суверенного совета Судана Малик Аггар опроверг присутствие в стране ЧВК «Вагнер». Представители ЧВК находятся лишь в соседних с Суданом странах, сообщил он на пресс-конференции в Москве.

«Силы «Вагнера» не присутствуют в Судане, они есть в ряде других стран: на юге Ливии, в Центральноафриканской Республике, в государствах, которые граничат с Суданом. Я не знаю, каковы источники их финансирования. Эти силы присутствуют в ряде стран, но что касается суданской армии, то мы не имеем никакого отношения к «Вагнеру», — сказал Аггар на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос РБК.

«Некоторые говорят, что вагнеровские силы в какой-то мере имеют связи с Силами быстрого реагирования, но никакого подтверждения этому нет», — добавил он.

В апреле основатель «Вагнера» Евгений Пригожин говорил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. «Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать», — приводила слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-служба.

Financial Times писала, что вагнеровцы работали в Судане как минимум с 2017 года. Они выступали на стороне президента Омара аль-Башира и получали прибыль от месторождений золота. В 2020 году США наложили санкции на компанию Meroe Gold; по данным американцев, компания представляла интересы Пригожина. В мае 2023 года Минфин США, вводя санкции против компаний Пригожина, работающих в Мали, сообщило, что ЧВК поставляет зенитные ракеты RSF.

Переходный суверенный совет, который представляет Аггар, был создан в апреле 2019 года после военного переворота, в ходе которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир. В состав Переходного совета вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF). 15 апреля этого года между армией и RSF начались боестолкновения, которые продолжаются до сих пор. Конфликт возник на фоне того, что стороны не смогли договориться, как RSF будут интегрированы в вооруженные силы и как будет передаваться власть в стране гражданскому правительству. Боевые действия затронули крупные города, включая столицу страны Хартум, более 2,8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 650 тыс. бежали в соседние страны, приводит данные Reuters.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель компании Евгений Пригожин объявил об ответе Минобороны на удар по его лагерям (ведомство информацию опровергло), колонна ЧВК начала движение в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал их действия «вооруженным мятежом». В урегулировании ситуации участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно достигнутым договоренностям, Евгений Пригожин с частью сотрудников ЧВК переедут в Белоруссию, также бойцам «Вагнера» предложено заключить контракты с российским Минобороны.