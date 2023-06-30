В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:49
Пчелы 456 раз ужалили двоих детей в Башкирии Общество, 13:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:45
Первая ракетка мира снялась с турнира в Германии из-за отравления Спорт, 13:40
Залужный словом «бесит» ответил на претензии о медленном контрнаступлении Политика, 13:34
Цифровизация компании зашла в тупик. 4 совета, чтобы все наладить Pro, 13:31
«ИКС Холдинг» рассмотрит планы выпуска облигаций и возможность IPO Инвестиции, 13:23
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 13:22
Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж Общество, 13:18 
В Татарстане завели дело после гибели рабочих «Татнефти» во время пожара Общество, 13:18
Даниил Медведев сыграет с 389-й ракеткой мира на старте Уимблдона Спорт, 12:59
«Они ползают возле дома». Что говорят жители Подмосковья о нашествии змей Life, 12:57
В Москве поднимут плату за городской телефон Технологии и медиа, 12:55
В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране Политика, 12:53
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

Представитель властей Судана Аггар опроверг присутствие ЧВК «Вагнер» в стране
Представитель Переходного национального совета Судана Аггар заявил, что в стране сейчас нет представителей ЧВК «Вагнер». Он опроверг сотрудничество ЧВК с Силами быстрого реагирования, участвующими в гражданском конфликте
Малик Аггар
Малик Аггар (Фото: Samir Bol / Reuters)

Заместитель председателя Переходного суверенного совета Судана Малик Аггар опроверг присутствие в стране ЧВК «Вагнер». Представители ЧВК находятся лишь в соседних с Суданом странах, сообщил он на пресс-конференции в Москве.

«Силы «Вагнера» не присутствуют в Судане, они есть в ряде других стран: на юге Ливии, в Центральноафриканской Республике, в государствах, которые граничат с Суданом. Я не знаю, каковы источники их финансирования. Эти силы присутствуют в ряде стран, но что касается суданской армии, то мы не имеем никакого отношения к «Вагнеру», — сказал Аггар на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос РБК.

«Некоторые говорят, что вагнеровские силы в какой-то мере имеют связи с Силами быстрого реагирования, но никакого подтверждения этому нет», — добавил он.

В апреле основатель «Вагнера» Евгений Пригожин говорил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. «Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать», — приводила слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-служба.

Financial Times писала, что вагнеровцы работали в Судане как минимум с 2017 года. Они выступали на стороне президента Омара аль-Башира и получали прибыль от месторождений золота. В 2020 году США наложили санкции на компанию Meroe Gold; по данным американцев, компания представляла интересы Пригожина. В мае 2023 года Минфин США, вводя санкции против компаний Пригожина, работающих в Мали, сообщило, что ЧВК поставляет зенитные ракеты RSF.

Переходный суверенный совет, который представляет Аггар, был создан в апреле 2019 года после военного переворота, в ходе которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир. В состав Переходного совета вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF). 15 апреля этого года между армией и RSF начались боестолкновения, которые продолжаются до сих пор. Конфликт возник на фоне того, что стороны не смогли договориться, как RSF будут интегрированы в вооруженные силы и как будет передаваться власть в стране гражданскому правительству. Боевые действия затронули крупные города, включая столицу страны Хартум, более 2,8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 650 тыс. бежали в соседние страны, приводит данные Reuters.

Читайте на РБК Pro
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга
Как руководитель рушит личный бренд, а вместе с ним и репутацию компании

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель компании Евгений Пригожин объявил об ответе Минобороны на удар по его лагерям (ведомство информацию опровергло), колонна ЧВК начала движение в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал их действия «вооруженным мятежом». В урегулировании ситуации участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно достигнутым договоренностям, Евгений Пригожин с частью сотрудников ЧВК переедут в Белоруссию, также бойцам «Вагнера» предложено заключить контракты с российским Минобороны.

Авторы
Теги
Персоны
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Судан ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Ливия ЦАР Африка Омар аль-Башир
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Голубев назвал «обнимашки» жителей Ростова с ЧВК «Вагнер» инсинуациями
Политика
Как попытка мятежа может повлиять на позиции ЧВК «Вагнер» в Африке
Политика
ЦАР согласилась сменить «Вагнера» на «моцартов» и «бетховенов» из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter