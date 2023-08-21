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Пригожин опубликовал первое после мятежа видео

Пригожин опубликовал первое после мятежа видео из Африки
Основатель ЧВК отметил, что бойцы «Вагнера» продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, с которыми обещали справиться, и готовы сделать «Африку еще более свободной»

Пригожин опубликовал первое после мятежа видео
Video

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который, по его словам, сейчас находится в Африке.

Пресс-служба Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК. Официальный канал пресс-службы бизнесмена перестал обновляться с 26 июня, после попытки мятежа.

«Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД [разведывательно-поисковые действия]. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, «Аль-Каиду» [обе террористические организации признаны террористическими и запрещены в России] и других бандосов», — заявил Пригожин на видео. По его словам, ЧВК «продолжает выполнение задач, которые были поставлены и с которыми мы давали обещания, что справимся».

В начале августа агентство Associated Press сообщало, что после военного переворота в Нигере мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Близкий к частной военной компании телеграм-канал Grey Zone опубликовал аудиозапись, как утверждалось, со словами Пригожина. На ней бизнесмен выдвинул свою версию произошедшего в Нигере. По его словам, население этой страны «длительное время загонялось в нищету», в том числе из-за того, что западные компании при добыче полезных ископаемых там платили за них мало, а свергнутая власть все это «крышевала». «Это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны и дай Бог им здоровья, и чтобы у них все получилось», — заключил основатель ЧВК «Вагнер».

Позднее назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в интервью The New York Times заявил, что «не видел никакого намерения со стороны военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или группой Вагнера».

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ЧВК «Вагнер», по данным из разных источников, работала в Ливии, Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере, Чаде, Центральноафриканской республике (ЦАР), Судане и др.

В феврале 2023 года Пригожин заявлял, что когда услуги бойцов ЧВК больше не будут нужны, компания свернет свою деятельность на Украине и «уйдет в Африку». «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране», — говорил Пригожин.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Минобороны опровергло эти заявления, однако, несмотря на это, на следующий день бойцы ЧВК «Вагнер» заняли центр Ростова-на-Дону и штаб Южного военного округа. Пригожин объявил, что теперь ЧВК намерена двигаться на Москву, после чего несколько колонн техники «Вагнера» выдвинулись на север. Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону. Пригожин, в соответствии с договоренностями, отправился в Белоруссию с частью бойцов ЧВК, выбравших этот вариант. С начала июля ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов в России.

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Теги
Елена Чернышова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Африка
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