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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Пентагон не увидел подтверждений поражения самолета Пригожина ракетой

Пентагон США не увидел признаков поражения самолета Евгения Пригожина ракетой
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Евгений Пригожин, скорее всего, погиб, считают власти США. Вашингтон при этом предупредил, что потребуется время для уверенных выводов о том, что произошло с самолетом и кто был на борту. Москва призвала верить официальным данным
Место крушения самолета
Место крушения самолета (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Пентагон считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области, заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. Трансляция шла на YouTube.

Он подчеркнул, что Пентагон исходит не из официальной российской информации, это следует «из целого ряда факторов». Вместе с тем, по данным Вашингтона, нет сведений, которые бы указывали, что самолет сбили ракетой «земля — воздух».

Пройдет время, прежде чем западные разведки смогут с уверенностью сказать, находился ли Пригожин на борту разбившегося самолета, предупредил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он заверил, что США не имеют отношения к произошедшему. «Пригожин, вероятно, подвергался некоторой степени риска из-за мятежа, произошедшего два месяца назад», — отметил Милли.

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах крушения самолета, четыре источника телеканала подтвердили, что версия о ракете пока не подтверждается полученной информацией. Однако источники Reuters рассказали, что власти США считают версию о ракете «земля — воздух» наиболее правдоподобной, подчеркнув, что это предварительные выводы, которые еще изучаются. Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточнила NYT, изучались и другие версии, в частности о фальсифицированном топливе.

Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ об авиакатастрофе. «Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии», — добавил при этом министр.

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Самолет упал вечером 23 августа близ населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По сведениям Росавиации и МЧС, на борту находились десять человек — три члена экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. В списке пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Пригожин при этом прежде использовал «двойников» — людей, сменивших имя, фамилию и отчество, становившихся его полными тезками.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Президент России Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу вечером 24 августа на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Он выразил соболезнования семьям погибших. Путин рассказал, что Пригожин вернулся в Россию из Африки 23 августа и встречался в России с официальными лицами.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал глава государства.

Путин отметил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин утром докладывал ему о том, что следствие начало предварительное расследование, на проведение экспертиз потребуется время.

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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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