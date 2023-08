Пентагон не увидел подтверждений поражения самолета Пригожина ракетой

Евгений Пригожин, скорее всего, погиб, считают власти США. Вашингтон при этом предупредил, что потребуется время для уверенных выводов о том, что произошло с самолетом и кто был на борту. Москва призвала верить официальным данным

Место крушения самолета (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Пентагон считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области, заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. Трансляция шла на YouTube.

Он подчеркнул, что Пентагон исходит не из официальной российской информации, это следует «из целого ряда факторов». Вместе с тем, по данным Вашингтона, нет сведений, которые бы указывали, что самолет сбили ракетой «земля — воздух».

Пройдет время, прежде чем западные разведки смогут с уверенностью сказать, находился ли Пригожин на борту разбившегося самолета, предупредил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он заверил, что США не имеют отношения к произошедшему. «Пригожин, вероятно, подвергался некоторой степени риска из-за мятежа, произошедшего два месяца назад», — отметил Милли.

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах крушения самолета, четыре источника телеканала подтвердили, что версия о ракете пока не подтверждается полученной информацией. Однако источники Reuters рассказали, что власти США считают версию о ракете «земля — воздух» наиболее правдоподобной, подчеркнув, что это предварительные выводы, которые еще изучаются. Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточнила NYT, изучались и другие версии, в частности о фальсифицированном топливе.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ об авиакатастрофе. «Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии», — добавил при этом министр.

Самолет упал вечером 23 августа близ населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По сведениям Росавиации и МЧС, на борту находились десять человек — три члена экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. В списке пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Пригожин при этом прежде использовал «двойников» — людей, сменивших имя, фамилию и отчество, становившихся его полными тезками.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Президент России Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу вечером 24 августа на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Он выразил соболезнования семьям погибших. Путин рассказал, что Пригожин вернулся в Россию из Африки 23 августа и встречался в России с официальными лицами.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал глава государства.

Путин отметил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин утром докладывал ему о том, что следствие начало предварительное расследование, на проведение экспертиз потребуется время.