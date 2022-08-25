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Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Депутаты осудили продолжающиеся несколько недель обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС и призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить огонь по станции
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по ситуации на атомной элекростанции.

«В своем заявлении Совет ГД осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 25 августа сообщил, что за последние сутки украинские военные 29 раз обстреляли занятую российскими войсками часть региона, 17 снарядов выпустили по Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области, где, в том числе находится Энергодар и Запорожская АЭС. Областной центр, город Запорожье, по-прежнему контролирует Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и страны G7 — США, Германия, Канада, Франция, Италия, Великобритания и Япония — призывали Москву демилитаризировать зону вокруг станции и вернуть ее под контроль Киева. Однако в МИД России указали на то, что создание демилитаризованной зоны вокруг АЭС сделает ее еще более уязвимой.

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