Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Депутаты осудили продолжающиеся несколько недель обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС и призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить огонь по станции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по ситуации на атомной элекростанции.

«В своем заявлении Совет ГД осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 25 августа сообщил, что за последние сутки украинские военные 29 раз обстреляли занятую российскими войсками часть региона, 17 снарядов выпустили по Запорожской АЭС.

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области, где, в том числе находится Энергодар и Запорожская АЭС. Областной центр, город Запорожье, по-прежнему контролирует Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и страны G7 — США, Германия, Канада, Франция, Италия, Великобритания и Япония — призывали Москву демилитаризировать зону вокруг станции и вернуть ее под контроль Киева. Однако в МИД России указали на то, что создание демилитаризованной зоны вокруг АЭС сделает ее еще более уязвимой.

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