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Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по Украине

Сергей Миронов: Совет Госдумы соберется 25 августа и примет заявление по Украине
По словам политика, заявление коснется обстрелов Запорожской АЭС, оно будет адресовано ООН и другим международным организациям
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совет Госдумы подготовит «жесткое заявление» по Украине, в четверг, 25 августа, он соберется для его принятия, сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает «РИА Новости».

«Мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы заявление адресуем прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям», — сказал он.

По словам депутата, заявление будет связано с обстрелами Запорожской АЭС, уточняет «Интерфакс». «Мы уверены, что то, что делает Украина и режим Зеленского абсолютно недопустимо. Попытка целенаправленно стрелять по хранилищу радиоактивных отходов — это реальное преступление против человечества», — сказал Миронов.

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Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара, она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции, российское Минобороны заявило о взятии территории ЗАЭС под контроль. Формально станция по-прежнему находится под управлением украинских операторов.

С начала российской спецоперации близ АЭС неоднократно наносились удары, в середине августа их интенсивность увеличилась. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 августа заявил, что ВСУ пытаются повредить охлаждающий контур Запорожской АЭС, по нему произведено уже несколько десятков выстрелов из тяжелых вооружений. Он также пообещал, что беспилотники будут транслировать происходящее на станции.

11 августа прошло заседание Совбеза ООН, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что немедленной угрозы ядерной безопасности из-за обстрелов или военных действий нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал допустить туда миссию организации.

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Власти заявили об обстреле Запорожской АЭС из оружия «натовского образца»
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

МИД России обвиняет в препятствовании визиту специалистов ООН, другие стороны говорят, что поездке миссии МАГАТЭ препятствует Россия. Во внешнеполитическом ведомстве также усомнились в безопасности ее проезда миссии на станцию через Киев, однако в Елисейском дворце по итогам разговора президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина сообщили о готовности российской стороны к возможному пересмотру требований по визиту.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Сергей Миронов Госдума Украина Военная операция на Украине Запорожская АЭС
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Власти заявили об обстреле Запорожской АЭС из оружия «натовского образца»
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