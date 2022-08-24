Небензя представил в СБ ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Украиной
Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция велась в YouTube международной организации.
«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он, продемонстрировав несколько фотографий, сделанных на станции.
Кроме этого, по словам постпреда, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась. «С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — указал он.
Запорожская АЭС считается самой крупной в Европе атомной электростанцией. Россия взяла ее под контроль 28 февраля.
В российском Минобороны утверждают, что ЗАЭС с 18 июля «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины». По данным ведомства, удары наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». За месяц атомная электростанция обстреливалась 12 раз, на территории АЭС и города Энергодара разорвалось более 50 артиллерийских снарядов и применено пять дронов-камикадзе, уверяют в Минобороны. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения АЭС.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию для контроля ситуации. Как указывал российский МИД, маршрут и график ее прибытия были согласованы еще в июне, но затем «красный свет был включен департаментом безопасности секретариата ООН».
Позднее МИД заявил, что визиту препятствуют Украина и Запад.
Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию. Более 40 стран мира призывали Москву вернуть контроль над АЭС Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что во время переговоров с генеком ООН Антониу Гутерришем согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он подчеркнул, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».