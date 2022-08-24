Небензя представил в СБ ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Украиной

Постпред обвинил ВСУ в регулярных обстрелах Запорожской АЭС и продемонстрировал фотографии с разрушениями на станции. Он отметил, что ситуация с безопасностью на крупнейшей в Европе АЭС в последние недели ухудшилась

Фото: Li Muzi / Imago / ТАСС

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция велась в YouTube международной организации.

«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он, продемонстрировав несколько фотографий, сделанных на станции.

Кроме этого, по словам постпреда, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась. «С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — указал он.

Запорожская АЭС считается самой крупной в Европе атомной электростанцией. Россия взяла ее под контроль 28 февраля.

В российском Минобороны утверждают, что ЗАЭС с 18 июля «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины». По данным ведомства, удары наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». За месяц атомная электростанция обстреливалась 12 раз, на территории АЭС и города Энергодара разорвалось более 50 артиллерийских снарядов и применено пять дронов-камикадзе, уверяют в Минобороны. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения АЭС.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro «Проблемные» родители: как воспоминания портят отношения с ребенком «Проблемные» родители: как воспоминания портят отношения с ребенком Саммари Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Статьи Pro Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Статьи Pro Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Статьи Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи

Миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию для контроля ситуации. Как указывал российский МИД, маршрут и график ее прибытия были согласованы еще в июне, но затем «красный свет был включен департаментом безопасности секретариата ООН».

Позднее МИД заявил, что визиту препятствуют Украина и Запад.



Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию. Более 40 стран мира призывали Москву вернуть контроль над АЭС Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что во время переговоров с генеком ООН Антониу Гутерришем согласовал параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он подчеркнул, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».