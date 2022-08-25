Власти сообщили о боязни взрыва из-за застрявших в Эстонии удобрений

В порту Мууга находится около 80 тыс. т российских удобрений, которые застряли там из-за санкций. Жители близлежащих территорий обеспокоены и считают часть партии взрывоопасной, — объявили власти Эстонии

Общий вид порта Мууга (Фото: Reuters)

Жители прилегающих к эстонскому порту Мууга населенных пунктов обеспокоены ситуацией с застрявшими из-за санкций российскими удобрениями, содержащими взрывоопасный химикат, сообщил глава муниципалитета Виймси (уезд Харьюмаа) Лаури Хуссар, передает ERR.

«Уже два месяца местные жители испытывают беспокойство из-за ситуации. Муниципалитет Виймси обеспокоен в том числе, но я все еще надеюсь, что в конечном итоге эта ситуация будет быстро разрешена», — заявил Хуссар.

О том, что в порту Мууга скопилось 80 тыс. т удобрений, 12 тыс. т из которых — взрывоопасная аммиачная селитра, Postimees сообщило в середине июля. Химикаты стали копиться после того, как под санкции попал Вячеслав Кантор, владелец российского поставщика минеральных удобрений «Акрон». «Дочка» этой компании DBT владеет терминалом в эстонском порту.

Начальник технического отдела Департамента защиты прав потребителей Эстонии Ингрид Тейнемаа утверждает, что «существует опасная ситуация, касающаяся жизни населения, а также окружающей среды». В то же время, по ее словам, сегодня опасности нет и она вряд ли появится в ближайшем будущем, если будут соблюдены условия хранения. «В разработке находится решение, благодаря которому [российский] предприниматель самостоятельно сможет продавать свой товар, пока мы разрабатываем решения, которые будут действовать постоянно», — сообщила Тейнемаа.

В Минэкономики Эстонии заявили ERR, что Департамент защиты прав потребителей готовит приказ, согласно которому DBT получит право продать удобрения.

В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут беспрепятственно делать это, так как эти товары не находятся под санкциями. Боррель отметил, что некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза, им придется напомнить о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями. В июле Евросоюз ввел некоторые послабления по транзакциям с российскими банками, отметив, что ни одна из санкций не будет затрагивать торговлю удобрениями, продовольствием и сельхозпродукцией.

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США исключили часть товаров из списка подсанкционных, в том числе удобрения, медтехнику и лекарства, еще 24 февраля. В середине июля США выпустили генеральную лицензию, которой разрешили проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

В 2020 году в порту Бейрута произошел взрыв: взорвались 2,7 тыс. т аммиачной селитры, погибли более 200 человек, тысячи получили ранения.