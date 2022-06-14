Bloomberg узнал о поддержке США увеличения закупок удобрений из России

Вашингтон втайне способствует наращиванию закупок удобрений российского производства, сообщили источники Bloomberg, компании опасаются введения санкций. Постпред США ранее признавала, что «компании немного нервничают»

Удобрение рисовых полей с помощью авиации в Краснодарском крае (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Американские власти втайне стимулируют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений на фоне санкций и опасений из-за риска мирового продовольственного кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства указали, что банки, страховщики и перевозчики опасаются непреднамеренного нарушения правил и введения против них ограничительных мер за сотрудничество с российскими производителями удобрений. Это привело к резкому сокращению поставок и повлияло на стремительное подорожание продовольствия.

Экспорт удобрений из России в этом году сократился на 24%, пишет Bloomberg, отмечая, что попытки отправить украинскую продукцию по железной дороге в Европу дали скромные результаты из-за разницы в ширине колеи и других логистических проблем.

По данным агентства, американские чиновники удивлены мерой предосторожности компаний и находятся в парадоксальном положении, пытаясь найти способ для стимулирования сотрудничества. Представители отрасли грузоперевозок заявили Bloomberg, что для снятия опасений необходимы более согласованные международные усилия.

Представитель США посетил в начале июня переговоры в Москве под эгидой ООН, которые касались вопроса поставок, сообщили агентству источники, обсуждались темы, которые не решено было не предавать гласности, поскольку нехватка удобрений в этом году грозит повлиять на урожай следующего года.

В Госдепартаменте США сообщили во время брифинга в начале июня о сотрудничестве с партнерами Вашингтона, которое нацелено на «получение около половины того, что Украина экспортирует каждый месяц». Глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркнул: «Что ж, мы наблюдаем значительный дефицит».

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В начале июня Генсек ООН Антониу Гутерриш объяснил продовольственный кризис в этом году дефицитом удобрений, указав, что это грозит дефицитом продовольствия в 2023 году. Продовольственные цены достигли «рекордно высокого уровня», а стоимость удобрений выросла более чем вдвое, что «повсюду внушает тревогу», продолжил он. Гутерриш резюмировал: «без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке».

Евросоюз в апреле ограничил импорт удобрений российского производства: квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, тогда как на другие удобрения с содержанием калия квота будет равна 1,57 млн т. Ограничения приняты европейскими странами и против закупки удобрений из Белоруссии.

США не вводили ограничений на экспорт зерна и удобрений из России, заявила в конце мая американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд, указав при этом, что «компании немного нервничают», в связи с чем Вашингтон готов направить «гарантийные письма», чтобы воодушевить на закупки продукции на фоне опасений из-за санкций.

В конце мая российский президент Владимир Путин заверил французского лидера Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца, что Москва готова к наращиванию экспорта удобрений и сельхозпродукции, однако это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений».



