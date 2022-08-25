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В херсонской ВГА заявили о ракетном ударе ВСУ по Антоновскому мосту

Система ПВО отразила большинство снарядов, однако часть из них все же попала в дорожное полотно моста, сказал Стремоусов. Замглавы ВГА заверил, что критических повреждений сооружения нет
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Украинские силы вновь попытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту под Херсоном, который идет через Днепр, но его отразила система ПВО, сообщил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной российским войскам Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — сказал он.

По его словам, часть снарядов попала в дорожное полотно моста, но повреждения некритичны.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.

Пророссийские власти Херсонской области не раз обвиняли украинские вооруженные силы в обстрелах моста. Так, 22 августа Стремоусов сообщил о гибели двух рабочих, которые ремонтировали сооружение, в результате обстрела. Перед этим собеседник ТАСС в местных экстренных службах говорил о 15 пострадавших из числа гражданских сотрудников ремонтно-восстановительной бригады, при этом три человека пропали без вести.

Представитель экстренных служб утверждал, что украинские силы обстреляли мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сооружение, по словам Стремоусова, критических повреждений не получило.

Местные власти заявляли об атаках на мост и раньше. 20 июля Стремоусов рассказал, что сооружение поразили еще 11 ракет и «фактически разрушили» его. Чиновник предупредил о риске обрушения переправы при дальнейших обстрелах. Через неделю, а также 8 августа он объявил о двух новых ударах из HIMARS. В обоих случаях несущие конструкции Антоновского моста не пострадали.

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Тогда же, 8 августа, Стремоусов сказал, что через Днепр начали строить наплавную переправу в качестве дублера Антоновского моста.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Украина ВСУ ракетный удар Херсонская область
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