Администрация Херсона сообщила о риске обрушения моста через Днепр

Антоновский мост «фактически разрушен» и может рухнуть, если обстрелы ВСУ продолжатся, заявили в ВГА. Власти временно запретили движение грузового транспорта по мосту

Антоновский мост (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Антоновский мост через Днепр в Херсонской области «фактически разрушен» после обстрелов ВСУ, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Если удары продолжатся, он может рухнуть», — добавил Стремоусов.

Глава ВГА Владимир Сальдо объявил о временном ограничении движения грузового автотранспорта по мосту — он сможет проезжать через Каховскую ГЭС, а Антоновский мост будет открыт только для легковых и пассажирских автомобилей.

Ранее утром Стремоусов сообщил, что Украина выпустила из РСЗО HIMARS 12 ракет, 11 из них попали в мост. Тогда замглавы ВГА заверил, что мост не рухнет, но потребует восстановления. Никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Накануне власти в Херсоне также сообщали об ударе ВСУ по Антоновскому мосту. В результате никто не пострадал, но мост был поврежден. Стремоусов после этого заявил, что в области усиливают систему ПВО «относительно моста».

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.

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Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных.