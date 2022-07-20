Администрация Херсона сообщила о риске обрушения моста через Днепр
Антоновский мост через Днепр в Херсонской области «фактически разрушен» после обстрелов ВСУ, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Если удары продолжатся, он может рухнуть», — добавил Стремоусов.
Глава ВГА Владимир Сальдо объявил о временном ограничении движения грузового автотранспорта по мосту — он сможет проезжать через Каховскую ГЭС, а Антоновский мост будет открыт только для легковых и пассажирских автомобилей.
Ранее утром Стремоусов сообщил, что Украина выпустила из РСЗО HIMARS 12 ракет, 11 из них попали в мост. Тогда замглавы ВГА заверил, что мост не рухнет, но потребует восстановления. Никто из местных жителей не погиб и не пострадал.
Накануне власти в Херсоне также сообщали об ударе ВСУ по Антоновскому мосту. В результате никто не пострадал, но мост был поврежден. Стремоусов после этого заявил, что в области усиливают систему ПВО «относительно моста».
Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.
Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных.