Власти Херсона заявили о начале сооружения дублера Антоновского моста

На Днепре в Херсонской области начали сооружать наплавную переправу в качестве дублера для Антоновского моста, который подвергает обстрелам со стороны украинских войск, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Понтонная переправа будет состоять из барж, даже если в какой-то пробьет дырку, ее потопить не получится. Это будет единый понтон, который будут люди проезжать.

Военно-гражданская администрация сформирована в Херсонской области при поддержке российских войск, власти Украины не признают ее легитимность.





Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.

Пророссийские власти региона не раз сообщали об обстреле моста украинскими силами ракетами HIMARS. В частности, 20 июля Стремоусов говорил, что мост «фактически разрушен» после попадания 11 ракет и может обрушиться в случае продолжения атак. Спустя неделю он сообщил о новом ударе по объекту из HIMARS. Утром 8 августа мост снова был обстрелян ракетами HIMARS, однако несущие конструкции не пострадали, говорил Стремоусов.