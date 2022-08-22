При обстреле Антоновского моста в Херсоне пострадали 15 человек
Вид на Антоновский мост
Как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области со стороны Украины из РСЗО HIMARS, сообщил ТАСС представитель местных экстренных служб. Собеседник агентства рассказал, что это гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.
Он отметил, что потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет.
Материал дополняется