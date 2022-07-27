ВГА Херсонской области сообщила о повреждении Антоновского моста
Антоновский автомобильный мост в Херсоне получил повреждения в результате ночной атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, созданной под контролем российских войск, передает ТАСС.
«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр. На данный момент мост закрыт для движения полностью», — сказал он.
По данным Стремоусова, перекрытие моста не повлияет на военную инфраструктуру и ход военных действий, передает «РИА Новости». Министерство обороны России решит проблему с движением с помощью понтонов и паромов.
Накануне местные Telegram-каналы сообщили об уничтожении моста после ударов украинских сил. Однако неназванный представитель ВГА тогда опроверг эту информацию и отметил, что мост не получил повреждений. Он заявил, что все ракеты перехватила система противовоздушной обороны.
Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.
Украинские военные начали наносить удары по мосту 19 июля. Тогда Стремоусов заявил, что конструкция получила повреждения в виде одного отверстия диаметром около метра и трех 20–30 см при обстреле из РСЗО HIMARS.
На следующий день ВСУ снова ударили по мосту, на него пришлось 11 из 12 ракет. Мост был «фактически разрушен», говорил Стремоусов. Он предупреждал, что если удары продолжатся, мост может рухнуть. Временные власти перекрыли его для движения большегрузного транспорта.