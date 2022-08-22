Два человека погибли при обстреле Антоновского моста в Херсоне
Два ремонтника погибли в результате обстрела украинских военных по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», — сказал Стремоусов (цитата по ТАСС).
Представитель экстренных служб региона в разговоре с агентством сообщил, что три члена ремонтной бригады пропали без вести.
При этом Стремоусов отметил, что после удара Украины мост остается целым. «Пишут, что мост обрушился, — это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, некритично», — сказал он.
Ранее сообщалось, что как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста. Все они гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.
Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алешки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.
Пророссийские власти Херсонской области неоднократно сообщали об обстреле моста украинскими силами ракетами HIMARS. Пророссийские власти Херсонской области 8 августа сообщали, что на Днепре начали сооружать наплавную переправу в качестве дублера для Антоновского моста.