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Два человека погибли при обстреле Антоновского моста в Херсоне

ВГА Херсона: два человека погибли в результате ракетного обстрела Антоновского моста
По словам замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова после обстрела мост не обрушился. Повреждения в результате ракетного обстрела он назвал некритичными
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Два ремонтника погибли в результате обстрела украинских военных по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», — сказал Стремоусов (цитата по ТАСС).

При обстреле Антоновского моста в Херсоне пострадали 15 человек
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Вид на Антоновский мост

Представитель экстренных служб региона в разговоре с агентством сообщил, что три члена ремонтной бригады пропали без вести.

При этом Стремоусов отметил, что после удара Украины мост остается целым. «Пишут, что мост обрушился, — это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, некритично», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста. Все они гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.

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Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алешки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.

Пророссийские власти Херсонской области неоднократно сообщали об обстреле моста украинскими силами ракетами HIMARS. Пророссийские власти Херсонской области 8 августа сообщали, что на Днепре начали сооружать наплавную переправу в качестве дублера для Антоновского моста.

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Теги
Роман Котерев
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