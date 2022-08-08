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В Херсонской области заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS

Вид на Антоновский мост, архивное фото
Вид на Антоновский мост, архивное фото (Фото: ТАСС)

Минувшей ночью обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсонской области, есть повреждения дороги, но несущие конструкции не пострадали — большую часть ракет успела перехватить система противовоздушной обороны, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

По его словам, удары наносились из реактивных систем залпового огня HIMARS. «Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки», — уточнил он, заверив, что администрация области обязательно восстановит мост и запустит движение по нему.

Созданная после взятия Херсонской области под контроль российскими силами военно-гражданская администрация неоднократно сообщала об обстреле Антоновского моста. Так, 20 июля Стремоусов говорил, что после попадания по мосту 11 ракет HIMARS он «фактически разрушен» и при продолжении атак «может рухнуть». Спустя неделю он сообщил о новом ударе по мосту из HIMARS. До этого в Telegram-каналах распространилась информация о разрушении моста, однако власти опровергли эту информацию, отметив, что он получил повреждения и закрыт для движения.

В Херсонской области заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS
Политика
Вид на Антоновский мост, архивное фото

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.

3 августа глава ВГА Херсона Александр Кобец сообщил, что часть полос Антоновского моста в Херсоне восстановлена, однако движение по мосту все еще перекрыто, ВГА планировала наладить понтонные переправы. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, Антоновский, мост отремонтируют.

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