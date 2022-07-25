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Польша отвергла предложение Еврокомиссии делиться газом со странами ЕС

Польша не согласится на эту меру, не обеспечив собственную энергетическую безопасность. Польский министр не одобрила и идею ЕС об ограничении потребления газа. Перераспределить топливо между странами ранее предложила Еврокомиссия
«Газпром» GAZP ₽192 -0,13% Купить

Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, заявила на пресс-конференции министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Interia Wydarzenia.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. <...> Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — сказала она.

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По словам Москвы, кому-либо трудно согласиться на этот шаг, не обеспечив собственные поставки, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима. Она также заявила, что Польша готова к зиме и что ее газовые хранилища «на данный момент заполнены».

«У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», — сказала министр.

Москва также раскритиковала предложенную Еврокомиссией схему сокращения потребления газа и заявила, что документ «написан на коленях за несколько дней».

«Для нас сама идея обязательного ограничения [потребления газа] в результате решения Еврокомиссии или группы стран противоречит идее энергетической безопасности и демократии», — заметила Москва.

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Газ в Польшу де-факто поставляет российский «Газпром» реверсом через Германию. Топливо перестало идти в страну напрямую с 27 апреля, так как Варшава не стала платить за него в рублях по схеме, которую весной ввел президент России Владимир Путин для недружественных стран, в том числе Польши. Газ общим объемом примерно 30 млн куб. м в сутки поступает в Польшу по газопроводу Ямал — Европа. В пресс-службе «Газпрома» отмечали, что этот объем практически эквивалентен заявкам по контракту польской PGNiG с «Газпром экспортом».

20 июля Еврокомиссия представила план, предусматривающий добровольное сокращение потребления природного газа странами Евросоюза на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го. Речь шла о 45 млрд куб. м. Помощь у государств, менее зависимых от российских поставок, просила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Официально против предложения Еврокомиссии выступили уже три страны: Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности в той или иной степени недовольны планом 12 стран ЕС, сообщил Reuters.

Позднее газета Financial Times со ссылкой на проект документа написала, что страны, требующие для себя исключений, попросили учитывать степень зависимости каждой от российского газа и уже закачанные в хранилища объемы топлива. Члены ЕС предложили для государств, которые могут поставлять газ другим, не вводить обязанность сокращать потребление. Также они хотят снять ограничения с критически важных для единого рынка ЕС отраслей.

ЕС принял проект документа из-за опасений, что Россия может не возобновить поставки газа в Евросоюз по трубопроводу «Северный поток-1» в полном объеме. 11 июля его закрыли на профилактику, а 21 июля «Газпром» возобновил поставки. Газ до сих пор поступает в ЕС в объеме 40% проектной мощности или около 67 млн куб. м в сутки, как было и до профилактики. Также в ЕК полагают, что Россия может полностью прекратить поставки.

26 июля в Брюсселе пройдет внеочередная встреча министров энергетики ЕС, посвященная газу. На нем будут обсуждать предложение Еврокомиссии.

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Теги
Татьяна Зыкина
Польша поставки газа Еврокомиссия
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