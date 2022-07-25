Глава ЕК призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России

Российские поставки сократились либо прекратились в 12 странах Европейского союза, сказал фон дер Ляйен. Те страны, которые менее зависимы от таких поставок, должны помочь остальным, полагает она

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Европейские страны должны подготовиться к возможной остановке поставок российского газа и сократить его потребление, поскольку недостаточная подготовка, по оценкам Еврокомиссии, приведет к падению экономических показателей в среднем на 0,9–1,5%, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому агентству DPA.

«Россия в двенадцати государствах-членах поставляет газ только частично или вообще не поставляет. <...> Вот почему Европа должна быть готова к худшему случаю: полной остановке поставок газа, [которая произойдет] рано или поздно», — сказала она. (цитата по FAZ)

Также фон дер Ляйен призвала страны — члены ЕС, которые менее зависимы от поставок российского газа, все равно сокращать потребление топлива, а также помогать государствам, на которые возможная остановка газового экспорта может повлиять значительно. «Важно, чтобы все государства-члены ограничивали спрос на то, чтобы все хранили больше и делились с теми членами, которые более затронуты», — добавила она.

20 июля Еврокомиссия предложила странам — членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца и до конца марта 2023 года из опасений, что Россия может прекратить поставки топлива. Это соответствует 45 млрд куб. м газа. Три страны — Греция, Испания и Португалия — официально выступили против предложения ЕК, Reuters писал, что озабоченность такой идеей высказали в 12 государствах.

По данным Financial Times, ряд стран потребовали при сокращении потребления учитывать степень зависимости каждого государства от российского газа и предоставить исключения некоторым из них. Газета подчеркнула, что для того, чтобы предложения ЕК стали обязательными, по меньшей мере пять стран должны подать специальный запрос, а большинство членов ЕС должны одобрить документ.

Фон дер Ляйен рассказала, что предложение ЕК будет обсуждать 26 июля на специальном совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. Она выразила уверенность, что идею все же одобрят. «Я уверена, что министры энергетики <...> осознают свою ответственность. Речь идет о том, чтобы создать защитную сеть для всех, чтобы вы могли безопасно пройти через две следующие зимы», — сказала она.

Читайте на РБК Pro Pro Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи

План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в Европу в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику. «Газпром» 21 июля возобновил поставки, однако по трубопроводу поступает только 40% объема топлива, около 67 млн куб. м в сутки, как было до профилактики. До такого уровня поставки были сокращены с середины июня. В компании это объясняли тем, что Siemens не вернула ему турбину из ремонта в Канаде, из-за санкций ее не могли отправить обратно. Но после просьбы Германии Канада согласилась передать турбину.