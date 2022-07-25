Глава ЕК призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России
Европейские страны должны подготовиться к возможной остановке поставок российского газа и сократить его потребление, поскольку недостаточная подготовка, по оценкам Еврокомиссии, приведет к падению экономических показателей в среднем на 0,9–1,5%, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому агентству DPA.
«Россия в двенадцати государствах-членах поставляет газ только частично или вообще не поставляет. <...> Вот почему Европа должна быть готова к худшему случаю: полной остановке поставок газа, [которая произойдет] рано или поздно», — сказала она. (цитата по FAZ)
Также фон дер Ляйен призвала страны — члены ЕС, которые менее зависимы от поставок российского газа, все равно сокращать потребление топлива, а также помогать государствам, на которые возможная остановка газового экспорта может повлиять значительно. «Важно, чтобы все государства-члены ограничивали спрос на то, чтобы все хранили больше и делились с теми членами, которые более затронуты», — добавила она.
20 июля Еврокомиссия предложила странам — членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца и до конца марта 2023 года из опасений, что Россия может прекратить поставки топлива. Это соответствует 45 млрд куб. м газа. Три страны — Греция, Испания и Португалия — официально выступили против предложения ЕК, Reuters писал, что озабоченность такой идеей высказали в 12 государствах.
По данным Financial Times, ряд стран потребовали при сокращении потребления учитывать степень зависимости каждого государства от российского газа и предоставить исключения некоторым из них. Газета подчеркнула, что для того, чтобы предложения ЕК стали обязательными, по меньшей мере пять стран должны подать специальный запрос, а большинство членов ЕС должны одобрить документ.
Фон дер Ляйен рассказала, что предложение ЕК будет обсуждать 26 июля на специальном совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. Она выразила уверенность, что идею все же одобрят. «Я уверена, что министры энергетики <...> осознают свою ответственность. Речь идет о том, чтобы создать защитную сеть для всех, чтобы вы могли безопасно пройти через две следующие зимы», — сказала она.
План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в Европу в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику. «Газпром» 21 июля возобновил поставки, однако по трубопроводу поступает только 40% объема топлива, около 67 млн куб. м в сутки, как было до профилактики. До такого уровня поставки были сокращены с середины июня. В компании это объясняли тем, что Siemens не вернула ему турбину из ремонта в Канаде, из-за санкций ее не могли отправить обратно. Но после просьбы Германии Канада согласилась передать турбину.