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Израиль направит делегацию в Россию из-за ситуации с Еврейским агентством

Ликвидировать в России представительство Еврейского агентства («Сохнут») попросил Минюст. В организации отказались комментировать процесс
Еврейское агентство &laquo;Сохнут&raquo; в Москве
Еврейское агентство «Сохнут» в Москве (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Израиль направит делегацию в Россию для обсуждение ситуации вокруг ликвидации представительства Еврейского агентства («Сохнут»), написал в своем Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид. С просьбой о ликвидации агентства в России выступило московское управление Минюста.

«За последний час я обсудил ситуацию с деятельностью Еврейского агентства в России с представителями МИДа и Совета национальной безопасности и принял решение направить на следующей неделе совместную делегацию в соответствующие министерства [России] для обеспечения продолжения деятельности агентств», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к представителю российского МИДа Марии Захаровой.

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Как ранее сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы, досудебная подготовка по иску о ликвидации «Сохнута» назначена на 28 июля, после чего будет определена дата заседания по обращению Минюста. В «Сохнуте» отказались от дальнейших комментариев РБК о ходе судебного процесса.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сообщил РБК, что ему неизвестны причины, по которым Минюст попросил ликвидировать представительство «Сохнут» в России.

Отвечая на вопрос РБК о том, будет ли Российский еврейский конгресс вмешиваться в ситуацию, Каннер сказал: «Процессуально там нет места для нас. Минюст обратился в суд. Если дело ушло в суд, то, видимо, уже не сработали никакие контакты. Я знаю, что была попытка урегулировать по дипломатическим каналам. Эта новость подстегнет евреев к тому, чтобы уехать из России, уехать в Израиль. А работа [«Сохнута»] перестроится как-то, уйдет в онлайн».

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Каннер выразил надежду, что «Сохнут» не будет ликвидирован.

«Я надеюсь, что нет, потому что «Сохнут» везде в мире работает, где есть еврейская община (кроме Ирана). «Сохнут» — очень важная, солидная израильская организация. Первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион был главой «Сохнута», — добавил Каннер.

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году с целью способствовать репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В России офисы представительства «Сохнута» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и ряде других городов.

В начале июля газета The Jerusalem Post сообщила, что представительство «Сохнут» получило письмо от правительства России с требованием прекратить работу. В организации сообщили, что работают над ответом и согласуют его с правительством Израиля.

При этом в представительстве тогда сообщили РБК, что требование немедленно прекратить работу им не поступало, и отказались от дальнейших пояснений.

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Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Сохнут Израиль Яир Лапид Минюст
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