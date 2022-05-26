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Axios узнал о запрете Израиля поставлять на Украину ракеты Spike

Эти ракеты производятся в Германии по израильской лицензии, и Тель-Авив должен дать разрешение на поставки Spike в третьи страны, в частности, Украину. Об этом Израиль просили США, но получили отказ
Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency
Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency

Тель-Авив в ответ на просьбу Вашингтона отказался поставлять Киеву летальную военную технику, в том числе ракеты Spike, которые производятся по израильской технологии в Германии, сообщает издание Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

По данным Axios, около двух недель назад генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель провел переговоры с представителями Пентагона, в частности с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем. Он спросил Эшеля о поставках вооружения на Украину, в том числе производимых в Германии по израильской лицензии ракет Spike. Согласно лицензии, Израиль должен давать разрешение на передачу этих ракет третьей стороне.

Как рассказали источники издания, Эшель ответил отказом, а также уточнил, что Израиль будет отправлять на Украину только нелетальную военную технику. Израильский чиновник Axios уточнил причину занятия такой позиции: в случае, если российские солдаты погибнут от израильского оружия, Россия может нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

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Собеседники издания отметили, что вопрос о поставках ракет не обсуждался на встрече министров обороны Израиля и США, Бени Ганца и Ллойда Остина, которая прошла 19 мая. Как сообщает израильская газета Haaretz, Ганц на переговорах подтвердил, что Израиль поддерживает Украину, но помогать будет в гуманитарных вопросах, в том числе при посредничестве в переговорах, а также поставками нелетального вооружения, чтобы следовать своим интересам безопасности на Ближнем Востоке, который также был темой беседы Ганца и Остина.

Axios отмечает, что в день визита Ганца в США Израиль направил на Украину 2 тыс. касок и 500 защитных жилетов.

Тель-Авив неоднократно предлагал свое посредничество в урегулировании разногласий между Москвой и Киевом. Израильский премьер-министр Нафтали Беннет был первым зарубежным лидером, который прилетел на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в начале спецоперации. Встреча состоялась 5 марта.

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В конце апреля посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что его страна готова принять встречу Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, но подчеркнул, что для этого президенты «должны принять соответствующее решение».

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Теги
Лилия Пашкова
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